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Başkan Kocaman gazilerle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gazilerle bir araya geldi.

20.09.2019 10:39Başkan Kocaman gazilerle bir araya geldi
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gazilerle bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü'nün 98'inci yıl dönümü münasebetiyle Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Demir ile birlikte Kartepe'de yaşayan gazilerle bir araya geldiler.

Kaymakam Çağlar ve Belediye Başkanı Kocaman, gazilerle sohbet etiler. Gazilerin yanında olduğunu söyleyen Kocaman, "Bu ülkenin bağımsız bir şekilde yaşaması ve hayatını sürdürebilmesi bakımından şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bugün bu bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi. - KOCAELİ

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kocaman, Altuğ Çağlar, Kartepe, Yaşam

Kaynak: İHA

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