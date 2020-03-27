Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs nedeni ile vatandaşlarla görüntülü arayarak görüşüyor.

27.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:54
Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs nedeni ile vatandaşlarla görüntülü arayarak görüşüyor.

Kartepe genelinde yoğun ve çok sıkı tedbirler ile ilçe halkının sağlığını huzurunu ve güvenliğini tayin etmek için canla başla çalışan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs önlemleri kapsamında periyodik görüşmelerini ziyaret edeceği gençlerle ve 65 yaş üstü hemşehrileri ile görüntülü konuşarak gerçekleştirdi.

Okullarda ziyaret ettiği genç vatandaşları ve Kartepe'nin çınarları 65 yaş üstü hemşehrilerini telefonla da olsa moral ve motivasyon desteği vermek istediğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ülkece hatta tüm dünya genelinde belki de ömrümüzde yaşadığımız, yaşayacağımız en zor günlerden geçiyoruz. Yeterince tanımadığımız görünmeyen bir düşmanımız var. Mücadele etmek için devlet, millet el ele bütün önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Bir nebze olsun genç kardeşlerime ve Kartepemiz'in saygın çınarlarına selam ve sevgilerimi ilettim. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte, tedbiri elden bırakmayarak tez vakitte Allah'ın izniyle aşıp daha güzel günlere kavuşacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:09: Semt pazarlarında patates ve soğan fiyatları tavan yaptı - Haberler 15:09: Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti - Haberler 15:08: ABD'de koronavirüs alarmı! Dünyadan sağlık çalışanı topluyor - Haberler 15:08: Alman medyası: Till Lindemann koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda - Haberler 15:08: Kremlin'de koronavirüs vakası - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı