Haberler » Yaşam » Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu - Haberler

Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli nasihatlerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler gibiyim, sizden farkım yoktur" dedi.

13.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:24Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu
Öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli nasihatlerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler gibiyim, sizden farkım yoktur" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MARKA'nın destekleri ile lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitimci-Yazar Dr. Faruk Öndağ ile "Bi müsaade sınavım var. Motivasyon Fırtınası" programına katıldı. Programda üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler gibiyim, sizden farkım yoktur. Ben lisedeyken bana belediye başkanı olacaksın denseydi ciddiye almazdım. Bugün belediye başkanıyım. Ben size güveniyorum. İçinizden belediye başkanı ve milletvekilleri çıkacağına inanıyorum. Her birinizin yüzündeki umut ışığı, içinizdeki cevher her şeyden önce bir ağabeyiniz olarak beni çok mutlu ediyor. Sizin sayenizde geleceğe daha umut dolu bakabiliyoruz. Önünüzdeki üniversite sınavının sizin için bir engel değil, başarılarla dolu bir hayata atacağınız ilk adım olmasını diliyorum" dedi.

Eğitimci-Yazar Dr. Faruk Öndağ da programında, "Bi müsaade sınavım var. Motivasyon Fırtınası" programında Kartepeli öğrencilere, sınav stresiyle baş edebilmenin yolları ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Ders çalışmaya hazırlanırken öğrencilere fayda sağlayacak egzersizlerden bahseden Öndağ, anlattığı örnek hikayelerle öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kocaeli, Kartepe, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:43  Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi - Haberler
13:43  Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
13:36  İnegöl'de kalaşnikoflu cinayet sanıklarına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Haberler
13:35  AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başvuruları başladı - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
12:39  Uçak skandalı İran'da protestoların seyrini değiştirdi! Hükümete tepki var - Haberler
12:03  Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı - Haberler
12:00  CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar - Haberler
13.01.2020 13:49:37