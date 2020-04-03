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Başkan Kocaman saha ekibiyle toplantı yaptı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekten çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi.

03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:25
Başkan Kocaman saha ekibiyle toplantı yaptı
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekten çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın talimatı çalışmalar ve kontroller devam ediyor. Başkan Kocaman belediye hizmet binasında Covid-19 koordinasyon toplantısına katılarak son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Kocaman, "Sizler gece-gündüz ilçemizi karış karış dezenfekte ettiniz. Hakkınız ödenmez. Sizlerin sorunları ve isteklerini dinlemek önemlidir. Koronavirüs ile mücadeleye başladığımız günden itibaren Kartepemizin dört bir yanında dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızın koordinasyon toplantısına katıldık. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimiz adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Kocaman, Covid-19 salgını ile mücadele ekiplerinin başında yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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