Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri izinsiz olarak üretilen 30 bin 868 cerrahi maske ele geçirildi.

14.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:38
Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri izinsiz olarak üretilen 30 bin 868 cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde izinsiz cerrahi maske üretimi yapıldığının ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda maske üretimhanesi haline getirilmiş evde yapılan aramalarda 6 adet dikiş makinesi ile izinsiz olarak üretilmiş 30 868 adet maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Evi üretimhaneye çeviren A.K. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:20: Bursa'da koyunlarını kırparken canından oldu - Haberler 15:16: 4 yaşındaki kayıp çocuktan iyi haber - Haberler 15:14: Bakan Varank: "Kalkınma ajansları Türkiye Açık Kaynak Platformu'na 30 milyon liralık katkı sunacak" - Haberler 15:13: Korona yasaklarından bu yana 33 kez para cezası aldılar, yine rahat durmadılar - Haberler 15:08: Küçük İremnur kumbarasındaki paraları "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı - Haberler 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor