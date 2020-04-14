Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri izinsiz olarak üretilen 30 bin 868 cerrahi maske ele geçirildi.
14.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:38
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde izinsiz cerrahi maske üretimi yapıldığının ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda maske üretimhanesi haline getirilmiş evde yapılan aramalarda 6 adet dikiş makinesi ile izinsiz olarak üretilmiş 30 868 adet maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Evi üretimhaneye çeviren A.K. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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