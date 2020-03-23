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Başkan Kocaman vatandaşları bizzat bilgilendiriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman tüm toplu duyuru araçlarının dışında kendisi de bizzat ilçe sokaklarında dolaşarak hemşehrilerine bizzat durumun ciddiyetini anlattı.

23.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:33
Başkan Kocaman vatandaşları bizzat bilgilendiriyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman tüm toplu duyuru araçlarının dışında kendisi de bizzat ilçe sokaklarında dolaşarak hemşehrilerine bizzat durumun ciddiyetini anlattı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Kartepe Belediyesi alınan kararları etkin bir şekilde uyguluyor. Kartepe genelinde Korona virüse karşı tedbir ve dezenfekte çalışmaları titiz bir şekilde yürütülürken Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, yapılan çalışmaları yakından takip ederken, sokaklardaki saha çalışmalarını inceledi.

Kocaman'dan çağrı "Evinde kal Kartepe"

Belediye Başkanı Kocaman, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele kapsamındaki genelgeleri üzerine Kartepeli hemşerilerini bilgilendirmek ve uyarmak için sahaya çıktı. Hemşehrilerine bilgi veren Belediye Başkanı Kocaman "Sağlığınız bizim için değerli. Kartepe Belediyesi olarak hepimizin sağlığı için ellerimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz. Ama en büyük önlem önce kendiniz sonra sevdikleriniz için gerekmedikçe evden çıkmamaktır. Siz kişisel tedbirlerinizi alırken bizde ilçemizi köşe bucak dezenfekte etmeye ve sevdiklerimizi korona virüs riskinden korumaya devam ediyoruz. Tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür. Biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evde kalın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel

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