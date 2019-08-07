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Başkan Kocaman, vatandaşlarla voleybol oynadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı ziyaretlerin ardından vatandaşlarla voleybol oynadı.

07.08.2019 10:55 Başkan Kocaman, vatandaşlarla voleybol oynadı
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı ziyaretlerin ardından vatandaşlarla voleybol oynadı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mesai sonrasında günün stresini gençlerle voleybol oynayarak attı. Balaban Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kocaman, daha sonra vatandaşlarla birlikte voleybol oynadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı voleybol maçı renkli anlara sahne oldu. Aynı zamanda amatör olarak voleybol oynayan Mustafa Kocaman, spor konusunda gençlere örnek olunması gerektiğini belirterek, "Kartepemiz'de sporun her branşına destek verilmektedir. Gençlerimizin daha sağlıklı ve iyi yetişmeleri bizlerin elindedir. Kartepemiz'in büyükleri çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmalıyız. Bunun için de herhangi bir spor dalıyla uğraşmalıyız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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