Başkan Kocamaz, 10. Yıl Marşı ile Veda Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 5 yılda hayata geçirdiği projelerini Hizmette 5. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısında anlattı. Toplantı sonunda 5'inci yıl pastasını kesen Kocamaz, bir anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek veda etti. Kocamaz, "Son 6 aylık yaşadığım dönemi ömrüm boyunca hiç unutmayacağım" dedi.Başkan Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda Hizmette 5. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya, Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ile oda ve meslek örgütlerinin başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı."Mersin'e bir gün değil, bir ömür bağladık"Toplantıda, 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini anımsatarak konuşmasına başlayan Kocamaz, "Herkesin bilmesini isterim ki; bizler, başkalarının yolunu değil, halkımıza ve Mersin'imize çıkan yolu seçtik. Yeniliklere açık, geçmişten gelen kadim değerlerimize her daim bağlı olduk. Biz gücümüzü Torosların heybetinden, cesaretimizi insanımızdan, azmimizi ise bitmek bilmeyen vatan sevdamızdan aldık. Biz Mersin'e bir gün değil, bir ömür bağladık. Göreve geldiğimizden günden bu yana, halkımıza yakışır sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşımdan altyapıya, çevreden bilgi teknolojilerine, eğitimden kültür-sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda hizmet üreterek 'daha modern, daha güçlü, daha yaşanabilir bir Mersin' için çalıştık. Biz inandığımız, planladığımız ve yaptığımız tüm işlerde yüreğimizi ortaya koyduk. Mersin'e hak ettiği değeri kazandırarak siz Mersinlilere güzel bir gelecek sunma ilkesiyle verdiğimiz tüm sözleri gönül bağıyla Mersin aşkıyla yerine getirdik, yatırımlarımıza ve hizmetlerimize aralıksız devam ettik" diye konuştu.Aday olamama sürecine de değinen Kocamaz, 2019 yılında Mersin'i inanılmaz bir demokrasi mücadelesi içinde bulduklarını söyledi. "Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım, çeşitli komplo ve kumpaslarla engellenmiştir" diyen Kocamaz, şöyle devam etti: "Barış, huzur ve kardeşliğin rol modeli olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş bir şehrin, böylesi anti-demokratik ve çağ dışı yöntemlere mahkum edilmesi, büyük bir haksızlık ve demokrasi ayıbıdır. Tarihe not düşmek istiyorum ki; bu duruma sebep olanlar ne Mersinlilerin gönlünde ne de mahşeri vicdanda hesap verecektir."Bir saati aşkın süre gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Kocamaz, 5 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiği dönemde, Türkiye'de yönetim sisteminde çok önemli yapısal değişiklikler getiren 6360 sayılı yasanın da yürürlüğe girdiğini anımsattı. Yasayla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında muazzam bir genişleme olduğuna işaret eden Kocamaz, sorumlu oldukları hizmet alanının 22 kat arttığına dikkat çekti. Artan yetki ve sorumluluklar neticesinde ortaya çıkan kaynak ihtiyacını karşılamak üzere genel bütçe vergi gelirlerinden, yerel yönetimlere yapılan transferlerin yeniden düzenlenmekle birlikte yeterli olmadığına işaret eden Kocamaz, özellikle Mersin açısından, belediye hizmet alanı 22 kat artarken, genel bütçe gelirlerinden alınan payların, ancak yüzde 50 dolayında arttığını dile getirdi."Şehrin imar anayasasını ve hiyerarşisini hazırlayıp, uygulamaya koyduk"Bir kentin dengeli bir ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşabilmesinin, o kentin doğrudan yatırım ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve cazibe merkezi haline getirilmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Kocamaz, "Bunun bilincinde olarak göreve geldiğimizde, kentimizdeki ekonomik ve sosyal alandaki tıkanmışlığın önünü açmak için şehrin imar anayasasını ve hiyerarşisini hazırlayıp, uygulamaya koyduk. Bu amaçla 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'nı hazırlayıp bakanlık onayını aldık. Yine 1/5.000'lik imar planlarının 1. etabını 4 merkez ilçede tamamladık. Yaşanılabilir bir kent olma yolunda Türkiye Tarihi Kentler Birliği Kentsel Tasarım ve Yenileme Ödülü alan Tarihi Kent Merkezi Düzenleme ve Tasarım Projesi ile Yoğurt Pazarı, Ulu Cami Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi Çevresi, Silifke Caddesi ve Taş Bina çevresini geçmişe sadık kalarak modern çizgilerle buluşturup kentimize yakışır bir görünüm kazandırdık. Yeni meydanlar ve bölge parkları ile kentsel bütünlüğü sağladık. Mezitli ve Yenişehir Sahil Alanı Kentsel Tasarım Projesi ile Mersin'e yakışır, yeşille mavinin buluştuğu, modern, temiz ve çevre dostu sahiller oluşturduk. Projemizle Altın Kentler Platformunca gerçekleştirilen ve kentlerin gelişmişlik göstergelerinden biri olan 'Golden City Awards 2017' yarışmasında 'En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi' ödülüne layık görüldük. Bu projedeki gecikme tamamıyla söz konusu alanların Milli Emlak'tan belediyeye tahsis işlemlerinin çok uzun süre almasından kaynaklanmıştır. Dahası Adnan Menderes Bulvarı'nı toplu taşımaya açarak, bu güzellikten daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını sağladık" ifadelerini kullandı.Karaduvar Sahil Bandı Projesi ile Müftü Deresi Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları ile Yaşam Vadisi Projesi hazırladıklarını kaydeden Kocamaz, Mersin Ulaşım Master Planını hayata geçirdiklerini, Mersin Metrosu Projesi'ni Ulaştırma Bakanlığı'nın onayıyla ihale aşamasına getirdiklerini söyledi."Her son yeni başlangıçlar içindir"Kocamaz, ulaşımdan altyapıya, spordan kültür sanata, eğitimden sağlığa, çevreden teknolojiye ve tarımdan sosyal yaşama kadar birçok alanda hayata geçirdikleri hizmetleri de ayrıntı şekilde anlattı. "Kurumsal dönüşüm çalışmalarımız, Mersin halkının hak ettiği hizmetleri alabilmesi için bir ihtiyaç değil, bir zorunluluktu. Yılmadık, yaptık" diyen Kocamaz, şunları söyledi: "Her son yeni başlangıçlar içindir. Huzur-u kalple tamamladığım 5 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı görevimde hiçbir ayrımcılık yapmadan, ötelemeden, örselemeden; din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden, adil, şeffaf, hesap verebilir bir anlayıştan bir an bile ayrılmadan hizmet etmeye çalıştım. İçinde büyüdüğüm kentin, kadimden gelen tüm değerlerine bağlı ve saygılı kalarak Mersin'e hizmeti bir ibadet bildim. Ülkemizin ve bölgemizin dünyaya açılan yüzü Mersin'in, yeniliklere açık, kentin ve kentlinin menfaatlerini koruyan, hizmetin erişilebilirliğini kolaylaştıran, koruyan, esirgeyen politika ve uygulamalara sadık kalarak beytülmalı namus bildim. Türk yönetim felsefesinin zirvesi Kutadgu Bilig'de de belirtildiği gibi adaleti devletin temeli saydım. Adil olmayan hiçbir hizmetin arkasında durmadım. Büyük devlet adamı ve büyük Türk Mareşali Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e Sahip Çıkınız' şiarından ayrılmadım, kalan ömrümde de ayrılmayacağım.""Son 6 aylık yaşadığım dönemi ömrüm boyunca hiç unutmayacağım""Bu son 6 aylık yaşadığım dönemi de ömrüm boyunca hiç unutmayacağım" diye Kocamaz, bu süreçte yaşadıklarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ömrü mücadeleyle geçmiş bir Türk milliyetçisi olarak, bu ülkeyi canından daha fazla aziz bilen, bu bayrağa, bu devlete gönülden bağlı bir kardeşiniz olarak bu son 6 ayda yaşadığım hadiseleri kabul etmem mümkün değildir. Ancak şunu herkes bilsin ki, bu millete, bu devlete, bu bayrağa hizmet etmek için illaki belediye başkanı olmaya da gerek yoktur. Maalesef bizim her aşamada adeta engelli bir yarış gibi önümüzü kesenler, seçime girmemizi engelleyenler, Ayfer Yılmaz'ın davetimiz üzerine demokrasi bayrağını düşürmeden kapıp daha ileriye götürmek, daha da yüceltmek, Mersin'in hizmetlerinin önünü kesmek isteyenlere inat, bu hizmetleri kesintisiz olarak devam ettirmek üzere buraya gelip, bizim de onunla birlikte bu demokrasi mücadelemizi vermemizden rahatsız olanlar oldu. Ama biz bu mücadeleyi kendimiz için değil, bizden sonraki nesiller için ve bu bayrak altında, bu asil topraklarda yaşamak isteyen, ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana tavır koyan bütün vatandaşlarımız için yapıyoruz. Biz ne yaptığımızı da biliyoruz. Biz, bu demokrasi mücadelesinde inşallah halkımızın teveccühüyle zaferle çıkacağız ve bu hizmetler yarım kalmayacak. Biz sadece milletin gönlüyle ittifak yaptık. Onun için halkımıza güveniyoruz, bugüne kadar hep güvendik. Onlar bizi hiç mahcup etmedi, biz de bize güvenenlerin başını yere eğdirmedik. İnşallah gelecek günler Mersinimiz için çok daha güzel, çok daha iyi olacak."Kocamaz, konuşmasının ardından Ayfer Yılmaz ve protokol üyeleri ile birlikte 5. yıl pastasını keserek, 10. Yıl Marşı ile veda etti. - MERSİN