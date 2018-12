Başkan Kocamaz, Mut'a Yapılan Hizmetlerin Açılışlarına Katıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:33



MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mut ilçesine yapılan hizmetlerin açılış törelerine katıldı.İlçe girişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilk olarak Mut Sanayi Sitesi alt yapı ve üst yapı açılışına katıldı. Daha sonra sırasıyla Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi, Hacıahmetli Mahallesi içme suyu şebekesi, Evren Güzleği yayla yolu ve ilçe merkezinde Dost eli market açılışı ve fidan dağıtımına katıldı.Sunum ekranında Mut ilçesine son yılda yapılan bazı hizmetlerin tanıtımı yapıldı. Tanıtımda, Mut Sanayi Sitesi alt ve üst yapısına 2 milyon 500 bin lira, 142 bin içme suyu borusu, 30 bin ton sıcak asfalt, bin 764 kişiye ihtiyaç yardımı, 1362 Üniversite öğrencisine maddi yardım, 11 bin kişilik iftar yemeği, 3 bin 560 kişiye ramazan yardımı, 17 bin 500 kişiye fidan dağıtıldığı sunumla vatandaşa izlettirildi.Açılışta konuşma yapan Başkan Kocamaz, "Bu adam neyine güveniyor da meydanlarda nara atıyor dediler. Biz önce Allah'a sonra vatandaşlarımıza en son olacakta kendimize güvendiğimiz için haykırdık. Abesimizden şüphemiz yoktur. Namazımızdan da şüphemiz olmadığını söyledik" dedi.Kocamaz, "Biz sizlerin desteğiyle 2014 yılında yaklaşık 330 bin oyla göreve geldik. Ondan sonra yapılan her seçimde her genel seçimde maalesef partimiz izlediği politikaları vatandaşa anlatamadı. Vatandaş o politikaları yanlış olarak değerlendirdi ve her defasında oy kaybederek geriye gitti. Dolaysıyla 1 defa olsun aynanın karşısına geçip de acaba nerede hata yaptık diye düşünme cesaretini gösteremeyenler bu seçimdeki kaybı fitneyle fesatla Burhanettin Kocamaz'a yüklemeye çalıştılar" dedi.Kocamaz sözlerine şöyle devam etti:"Gece gündüz gerek telefonlarıyla gerek yanımıza kadar gelerek, gerek sosyal medya mesajlarıyla bizim mutlaka aday olmamız gerektiğini söylüyor. Bu konuda ısrar ediyorlar. Bu konu inşallah önümüzdeki hafta içerisinde daha net bir hal alacak sizlerle yeniden buluşup yeniden yollara düşeceğiz. Cumhuriyet döneminde alamadığı hizmetleri onların ayağına götüreceğiz. Sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz koşturuyoruz. İddia ediyoruz şu Mersin son 4 buçuk yılda aldığı hizmeti maalesef cumhuriyet döneminde almadı."Konuşmadan sonra Başkan Kocamaz'a İYİ Parti Mut İlçe Başkanı Durmuş Ali Çerekçi ve muhtarlar çiçek takdim etti. Daha sonra toplu halde açılış yapıldı. - MERSİN