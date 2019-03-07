Başkan Kocamaz, Mut'ta Toplu Açılış Törenlerine Katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mut ilçesine kazandırılan hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.Başkan Kocamaz, Mut Çınaraltı Park'ta gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, Mut Mezbahası, Dağpazarı İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı, Aydınoğlu İçmesuyu Terfi Hattı ve Alkaçam İçmesuyu Terfi Hattının açılışlarını gerçekleştirerek ilçe halkı ile bir araya geldi.Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın da katıldığı törende konuşan Kocamaz, "Geçmiş 5 yılı sizlerle beraber geçirdik. Bu 5 yılın acısı oldu, tatlısı oldu ama Mutlular yapılan hizmetlerden mutlu oldu. Bizlerde onların mutlu olmasından mutluluk ve gurur duyduk. Cenab-ı Allah'a da bu hizmetleri bize nasip ettiği için de şükrettik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin de Mut ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bir sonraki dönemde çözemediğimiz problemleri de çözeceğiz diyerek yola çıkmıştık. Ancak bizimle demokratik kurallar çerçevesinde yarışamayacaklarını anlayanlar bir şekilde önümüzü kestiler. Bizim sizlere hizmet imkanımızı ortadan kaldırmaya kalktılar. Elbette 25 yıl bir fiil bu millete hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak nefsani duygularla hareket etmemiz mümkün değildi. Biz bunları aştık. Bugüne kadar hiç eğilmedik, bükülmedik" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele kesilerek, hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.MESKİ'nin Mut hizmetleriYatırımları ve projeleri ile Mersin'in alt yapısını değiştiren ve dönüştüren, içmesuyu projeleri ile susuz köy bırakmayan MESKİ Genel Müdürlüğü, Mut'ta yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor. Dağpazarı Mahallesi'nde MESKİ ekipleri tarafından yapılan ve 453 bin 999 TL maliyetli içme suyu isale ve şebeke hattı yenilenmesi yapım İşi kapsamında muhtelif çap ve atülerde 9 bin 619 metre HDPE boru döşenmesi, 4 adet tahliye odası vantuz odası ve kaptaj odası yapıldı.MEKSİ ekipleri tarafından Aydınoğlu Mahallesi'ne yapılan ve 318 bin 308 TL maliyetli proje kapsamında içme suyu terfi hattı ile 75 metreküplük depo bakım ve onarım yapım işi kapsamında muhtelif çap ve atülerde 4041 metre HDPE boru ile terfi hattı döşenmesi tahliye odası, 2 adet vantuz odası, terfi merkezi ve 1 adet 75 m3'lük depo bakım onarımı yapıldı. Alaçam Mahallesi içmesuyu yapım işi kapsamında ise 201 bin 433 TL maliyetle, 1 adet 120 metre derinliğinde sondaj kuyusu açılırken, 1 adet trafolu terfi merkezi, enerji nakil hattı ve terfi hattı yapıldı.Mutlu vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda modern ve tam donanımlı bir şekilde 7 bin 832 metrekarelik açık alan ve bin 28 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen kesimhane içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı düzenlenmiş kesim hattı bulunuyor. - MERSİN