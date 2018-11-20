20 Kasım 2018, 11:58
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Başkan Kocamaz, Partisinden İstifa Etti (1)

Başkan Kocamaz, Partisinden İstifa Etti (1)

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, düzenlediği basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, düzenlediği basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiğini duyurdu. Burhanettin Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

Belediye binasının görüntüsü

Binanın girişi

Başkan Burhanetttin Kocamaz'ın belediye binası önünde görüntüsü 

Kocamaz makamında açıklama yaparken - Mersin Mersin,Milliyetçi Hareket Partisi,Burhanettin Kocamaz
20 Kasım 2018 Salı 11:58