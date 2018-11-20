Başkan Kocamaz, Partisinden İstifa Etti (1)

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, düzenlediği basın toplantısıyla MHP
'den istifa ettiğini duyurdu. Burhanettin Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar
Belediye Başkanı Hamit Tuna
aday olarak açıklanmıştı.
Görüntü Dökümü
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*ARŞİV*
Belediye binasının görüntüsü
Binanın girişi
Başkan Burhanetttin Kocamaz'ın belediye binası önünde görüntüsü
Kocamaz makamında açıklama yaparken - Mersin
Mersin,Milliyetçi Hareket Partisi,Burhanettin Kocamaz