Başkan Kocaoğlu: "Bana Gücünüz Yetmez; Ama Kente Zarar Veriyorsunuz"

15 Kasım 2018 Perşembe 10:51



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kendisini siyasi tartışmaların içine çekmeye çalışanlara mesaj vererek, "Sözüm; İzmir gibi bir kentin 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süre görev yapmış, 397 yılla yargılanıp her şeyden namusuyla çıkmış, geceli gündüzlü kenti için çalışıp kendi özgür iradesiyle seçimlere 6 ay kala 'Ben aday olmayacağım' diyen bir belediye başkanını siyaset malzemesi yapmaya ve yıpratmaya çalışanlara: Kimsenin bana bir şey yapmaya gücü yetmez; ama kente ve kentliye zarar veriyorsunuz" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in 59 yıllık gazetesi Ege Telgraf Gazetesi'nin ilk WebTV yayınına konuk oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aylin Süphandağlı ve İbrahim Koçbaş'ın sorularını yanıtladı. Mart ayındaki yerel seçimlerde aday olmayacağını bir kez daha tekrarlayan Başkan Kocaoğlu, 15 yıllık hizmetten sonra bayrağı devretmenin de bir görev olduğunu söyledi."Her sektörü kendi temsilcileriy le, İzmirlilerle ayağa kaldırdık"Siyaseti zirvede bırakmanın, seçilebilecek durumdayken koltuktan vazgeçmenin Türk siyasetine örnek olmasını dileyen Başkan Kocaoğlu, "Bu sürenin yeterli olduğuna inandık. Her ilçenin, her köyün nasıl kalkınacağı belli. Sanayiye, kırsala, hizmet ve turizm sektörüne, kültür-sanat alanına ne yapmak lazımsa, en güzel örneklerini hayata geçirdik. Bu projelerin ne yönde gelişeceği belli. Örneğin; Fuar İzmir'i yapmışız, İzmir'in hizmet sektörünün büyümesinde kaldıraç olarak görev yapıyor. Karşıyaka'da Türkiye'nin bu amaçla inşa edilen ilk opera binasının temelini attık. Çevreci ulaşımda müthiş yatırımlar yaptık. Kırsaldan, yerelden kalkınma projelerini görünür hale getirdik. Eski kenti Kemeraltı, Agora ve Kadifekale'yi ayağa kaldırmak için bir çok çalışma yapıyoruz. Çevre yatırımlarına büyük önem verdik. Her sektörü kendi temsilcileriyle, İzmirlilerle ayağa kaldırdık. Dolayısıyla yapılacak çalışmalarda yol haritası belli. Şimdi bunları sürdürecek bir belediye başkanı lazım" dedi.Ülkedeki ekonomik krizin doğal olarak İzmir Büyükşehir Belediyesini de etkilediğini belirten Başkan Kocaoğlu, "Ülkede ekonomik sıkıntı var. Adına ister kriz, ister başka bir şey deyin. Bu süreçte büyük projelerden kaçınılmalı. Belediye başkanlarına tavsiyem budur. Ben de son 6 aydır tasarruf tedbiri uyguluyorum. Belediye başkanının büyük yatırım yapması kolay değildir. Türkiye'nin bugün uyguladığı neoliberal model, dünyaya mal satan ülkelerin yöntemidir. Bizim ekonomik modelimiz tasarrufa ve üretime dayalı olmalı. Tüketim ve borçlanma modeli bir kenara bırakılmalı. Eğer borçlanarak ekonomiyi hareketlendirirsek yine bir borçlanma olacak. Dolar karşılığında yüzde 7.5 borçlanma sağlanırsa, bu şekilde ekonomi sürdürülemez, büyüyemez. Biz mutlaka tasarrufa yönelmeliyiz" diye konuştu."Sen, ben, bizim oğlanla olmaz bu iş1 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamasının ardından başlattığı ilçe ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Sadece Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için değil 31 aday arkadaş için çalışmaya hazırım" dedi.1980 öncesinde hiç konuşulmayan dürüstlük kavramının bu tarihten sonra bir meziyet olarak sunulmaya başlandığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Eskiden 'dürüst' diye bir söylem yoktu; çünkü belediye başkanı zaten dürüst olmalıydı. 80'lerden sonra artı bir özellik oldu. İnsansan zaten dürüst olacaksın. Hele hele belediye başkanıysan zaten dürüst olmak, güvenilir olmak zorundasın" şeklinde konuştu.Başkan Aziz Kocaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Belediye başkanı profili ülkemizde değişmek zorundadır. Bu profili vatandaşlar değiştirecek. Bu profil değişecek ki, parlamentonun dolayısıyla siyasetin profili değişsin. En çok siyasette erozyon var. Kenti için en çok çalışan, en çok iş yapma kapasitesi bulunan kişi başkan olursa; örnek siyasetçi, örnek yönetici olursa bundan herkes etkilenecek. Dolayısıyla parlamentoda da nitelik zenginliği olacaktır. Siyasetçileri donanımlı kişilerden seçmezsek, o zaman bizi yönetenlerin mükemmel bir biçimde ülkeyi yönetmesi mümkün olmaz. Bugün ülkemizde pırıl pırıl gençler var. Bir sürü keşif yapan gençler, Türk şirketlerinde çalışıp dünyaya açılan ve Türkiye'yi tanıtan gençler var. Bu insanlar siyasete girerse ülke değişir. Sen, ben, bizim oğlan siyasetçi profiliyle Türkiye bir yere gidemez. Akla, bilime inanan, çalışacak, üretecek, dürüst insanlara ihtiyaç var. Siyasi profil nitelik kazanırsa Türkiye de kalkınır.""Sıkıntılı günlerdi, arkadaşlarımız suçsuz yere içeride yattılar"Kocaoğlu, "Sözüm; İzmir gibi bir kentin 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süre görev yapmış, 397 yılla yargılanıp her şeyden namusuyla çıkmış, geceli gündüzlü kenti için çalışıp kendi özgür iradesiyle seçimlere 6 ay kala 'Ben aday olmayacağım' diyen bir belediye başkanını siyaset malzemesi yapmaya ve yıpratmaya çalışanlara: Kimsenin bana bir şey yapmaya gücü yetmez ama kente ve kentliye zarar veriyorsunuz" şeklinde konuştu.Kocaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:"Bugüne kadar sadece ve sadece kentlinin mutluluğu için, lokmasını büyütmek için çalıştım. Bundan sonra belediye başkanlığı dışında da aynı felsefeyle yaşamaya devam edeceğim. Hep İzmir'de olacağım; hiçbir yere gittiğim yok. Hiçbir kimseyle uğraştığım yok. Bir daha dönüp aday olma gibi bir düşüncem de yok. Saygı görmek istiyorsan saygın olman gerek. Buradan siyasilere sesleniyorum. Sıkıntılı günlerdi, arkadaşlarımız suçsuz yere içeride yattılar. Kanunla yönetmelikle ilgisi olmayan, yeni mezun olmuş, şartlandırılmış vergi denetmenleri, müfettişler bize çok farklı bakıyordu. Ben kuzuyum, hiç kurt olmadım. Bunları yaşamak elbette çok üzücüydü; ama bugün bakıyorsunuz, bize operasyon yapan bir tane komiser, savcı, polis, hakim kalmadı." - İZMİR