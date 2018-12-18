Başkan Kocaoğlu: "Bu Kentin Sadakaya İhtiyacı Yok, Elinizi Taşın Altına Koyacaksınız"

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu kentin sadakaya ihtiyacı yoktur belediyenin de sektörlerin de. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Hep birlikte kazanmak istiyorsanız, elinizi taşın altına koyacaksınız. 'Belediye yapsın, hükümet de arsa versin' mantığı artık yok. Ne belediye de ne merkezi hükümette kaynak var" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu Tetusa - Çeşme Termal Kür Merkezi projesi için Slovanyalı mimarlık gurubuyla protokol imzalandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen projenin imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve TETUSA Yönetim Kurulu Başkanı Veysi ve TETUSA AŞ. ortakları katıldı. 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek olan projenin 24 ayda tamamlanması bekleniyor.İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kenti kalkındırmak için projeyi desteklerini belirterek, "İzmir bizim dönemimizle birlikte 'belediye başkanları sadece belediyenin aysal olarak verdiği görevlerde değil kentin kalkınmasından sorumludur' diye, Türkiye belediyecilik tarihine yeni bir ufuk getirdik. Kentin kalkınması, yaşam kalitesinin artması için nerede, ne lazımsa büyükşehir belediyesi değerli bilim insanları ile birlikte 2005'te İzmir Stratejik Planı'nı hazırladık ve 15 senedir uyguluyoruz. Projeler belli, nasıl yapılacağı belli. Biz adım adım bunları yaptık. Buradan çoğu iş adamı ortaklarımıza 2004 yılındaki İzmir'i yatak kapasitesini, ekonomiyi, sanayideki hizmet sektörünü, kültür sanatın durumunu, turizmi göz nüne alıp değerlendirdikten sonra bizim 15 seneden ne yapmak istediğimizi, ne yaptığımız sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinde ne anladığımız çok daha iyi anlayacaklardır. İki defa EXPO yolculuğuna çıktık" ifadelerini kullandı.EXPO'da kaybetmelerinin ardından hiç moralini bozmadığını kaydeden Başkan Kocaoğlu, taahhüt edilen projeleri hiç taviz vermeden bugüne kadar uygulamaya çalıştıklarını söyledi.İzmir'in varlığını limanına, büyümesini tarım alanlarına borçlu olduğunu dile getiren Başkan Kocaoğlu, tarımın büyütme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. İzmir tarımının göreve geldiklerinde yüzde 1 geri gittiğini belirten Başkan Kocaoğlu, "İzmir tarımı, ülke tarımından 2,5 kat daha fazla büyüyerek yoluna devam ediyor ve yapacak daha çok işimiz var. Sanayi OSB ölçeğinde ve nitelikli ürün yaparak yoluna devam edecek büyüyecek. Ama 2005 yılında tespit ettiğimiz en önemli bulgu İzmir'in hiç kullanamadığı doğasında, güneşinden, tarihinden, Meryem Ana Evi'nde, Urla'sına varıncaya kadar ve kaplıcalarına varıncaya kadar birçok zenginliğinin olduğu, bunları harekete geçerek hizmet sektörü ve turizmde sıçrama yapabileceği, zenginleşeceğini, hizmet sektörünün mutlaka kültür sanat ve sporla desteklenmesi gerektiğinin tespitini yaptık. Kalkınmanın bütün sektörlerin aynı anda harekete geçmesi gerektiği bilinciyle yola çıktık. Hizmet sektörü Türkiye'nin en nitelikli fuar alanı Fuar İzmir. Eğer engellerle karşılaşmasaydık bugün kabası bitecek olan Kültürpark'taki Kongre Merkezi. Eğer engellenmeseydik Basmane çukurunda bütün donanımıyla beraber tiyatro merkezi. Uzun uğraşlardan engellemelerde sonra temelini attığımız Türkiye coğrafyasının opera binası. Tarihi Kemeraltı'nın ayağa kaldırılması. İzmir merkezinde eğer turist bir gece iki gece konaklayacaksa tarihi bölge ayağa kalkmadan bu mümkün değildir. Tarihi bölgeyi İzmir Büyükşehir Belediyesinin emek ve para olarak harcadığı parayı burada hiçbiriniz hayal edemezsiniz. Agora neredeydi? Arkadaki çimenlik alandaydı. Bütün o İkiçeşmeliğe çıkışı kamulaştırarak gerçekleştirdik. 1971 evi yıktık. Yeşildere'de orman yaptık, heyelan bölgesinde vatandaşlarımız kurtardık hem de 200 yıl önceki Kadifekale'yi yaşama geçirmek istedik. Kadifekale eteklerine doğru son binayı baz alarak bütün alanı temizleme çalışmaları devam diyor. Tiyatro konuşuluyordu, Roma Antik Tiyatrosu konuluyordu, şimdi gerçekleştiriyoruz. Gün ışığına çıktı" diye konuştu."Üzülmedim, alınmadım desem yalan söylerim"Roma Tiyatrosu'na ilişkin çıkan haberlerde bina kamulaştırmada büyükşehir belediyesinin adının bile geçmediğini dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Bir haber okudum. Üzülmedim, alınmadım desem yalan söylerim. Sadece tiyatro için 163 bina kamulaştırıldı, büyükşehir belediyesinin adı yok" dedi.Sağlık turizminin EXPO'da hedefleri olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Eğer İnciraltı'nda rant kaygısı ile değil de sağlıklı sürdürülebilir gelişme, büyüme ve kalite ile planlanabilseydi bugün çok büyük ivme kazanmış olacaktık. İzmir yarım adasıyla, eski kentiyle İnciraltı ile sağlık sektöründe, turizm sektöründe sıçrama yapacak hem ülke hem kentin kalkınmasında önemli kaldıraç olacak değerdir. Biz bunları geciktirerek aslında kendimizi geriye itiyoruz. Kentimizi geriye itiyoruz. Ülkemizi geriye itiyoruz. Bizim çabalarımız sürecek. Aynı zamanda TARKEM oluşumu çalışmalarını sürdürüyoruz. Yağmur suyu kuşaklama hattını bitirdik, içine gireceğiz. Kemeraltı'nda altyapı yok altyapısı, aydınlatması, zemin döşemeleri ile birlikte yeniden Kemeraltı'nı oluşturmak üzereyiz. Bizim yaptıklarımız görünür hale geldikçe, oradaki mülk sahipleri de binaları restore edecek. Kemeraltı dünyanın en önemli 24 saat yaşanabilen, öğrencilerin butik otellerde kaldığı, tasarım atölyelerin faaliyete geçtiği cıvıl cıvıl yaşayan bir yer olacak. İnciraltı geciktirilmeden ranta teslim edilmeden gerektiği kadar gerektiği ölçüde sağlık vahası oluşturulduğunda İzmir bambaşka noktaya gelecektir" ifadelerini kullandı.Otellerin karı 2 katına çıkacakTetusa'nın kür merkezini Çeşme'de kurulması ile turizmdeki karın artacağına işaret eden Kocaoğlu, "Çeşmedeki otellerimiz zaten 2,5-3 ay çalışıyor. 3 ay çalışan otelin bu kür merkezi ile beraber 4 aya çıkarttığınızı düşündüğünüzde karı 2'ye katlanacaktır. Biz bir taraftan İzmir jeotermalde hem Balçova Narlıdere bölgesinde hem de Doğanbey'de çok başarılı işler yaptık. Şu anda Doğanbey'de kamulaştırdığımız 42 dönüm alan üzerinde, pansiyonları, otelleri harekete geçirecek bir kür merkezi projesi bitti. Yakında inşaatına başlayacağız. O bölgenin hareketlenmesi için. Yine o bölgede 800 dönüm serayı ısıtabilecek termal kaynağımız var. Yine aynı bölgede 15 megavat elektrik üretecek ihaleyi yaptık, firma yatırımlarına devam ediyor, makine ve ekipmanlarını aldı yakında elektrik üretmeye başlayacak" ifadelerini kullandı."Herkes elini taşın altına koysun"İzmir'de herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Başkan Kocaoğlu, "Bu projeyi, İzmir'in, İzmir'in zenginlerinin, İzmir'den para kazananların, İzmir'in kaderiyle kendi kaderini eşdeğer tutanların elini cebine sokması gerekiyor. Belediye yapsın belediyenin görevi yapsın. Ama İzmir'de yeniden herkesin elini cebine atması gerekiyor. Bu kentin nasıl kalkınacağını büyükşehir gücüyle önce Avrupa Birliği görüyor. Onlar ciddi takip ediyor; İzmir'de ne oluyor, inceleme heyetleri ilk AB'den geldi. Onlar takip ediyor, sonra bizimkiler öğrendiyse öğrendi. Ama biz İzmirliler kent büyürse, kent sağlıklı büyürse hepimize pay düşecektir. Burada 200 milyon lira yazıyor. Ben sadaka niyetiyle oradaki otellerden, turizm ile iştigal edenlerden para almam. Bu kentin sadakaya ihtiyacı yoktur belediyenin de sektörlerin de. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Hep birlikte kazanmak istiyorsanız, elinizi taşın altına koyacaksınız. 'Belediye yapsın, hükümet de arsa versin' mantığı artık yok. Ne belediye de ne merkezi hükümette kaynak var. Ekonominin durumu belli. Hep beraber herkes karınca kararınca elini taşın altına koyarak, herkesi kaderi hayatı paylaşmaya karar verirse İzmir'in başaramayacağı hiçbir şey yoktur" diye konuştu.Proje Türkiye'de öncü olacakProjenin 10 yıllık çalışmanın neticesi olduğunu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise "Proje uzun bir süreçten sonra bu noktaya geldi. Yaklaşık 10 senenin üzerinde bir çalışmanın ürünü. Şinasi Ertan büyük projeye emek harcadı. Burası planlamada mevzuat gereği açık alanda yapılması gereken bir yerdi. Kapalı alanda bunu yapmak mümkün değil. Hem içerik olarak hem de tasarım olarak İzmirimize, ülkemize öncülük etsin diye projeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu."Yıllarca mücadele ettik"Projeyle ilgili genel bilgi veren TETUSA Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel de "Çeşme ve İzmir için önemli bir gün, bu proje için yıllarca mücadele etmiş rahmetli Şinasi Ertan başkanlığında kurulan bir şirketti. İlk önce yer tahsisi için mücadelesi verdik. Çünkü Çeşme'de 100 bin metre karelik yer yoktu. 6 ay gibi kısa bir sürede 45 bin kişinin ziyaret ettiği bir Aqua Park yaptık. Aqua Parkımıza gelen turist sayısı geçen sene 20 bin kişi arttı, bu sene ki hedefimiz ise 60 bin kişi. Bu proje, Avrupa'nın en iyi projesi, Türkiye'nin göz bebeği, İzmir'in yüz akı Çeşme'nin altın bir projesidir. Slovanya'nın önden gelen bir mimarlık grubuyla tasarım ve konsept çalışmaları yaptık. Projemiz Avrupa'nın en iyi projesi seçildi, 7 tane birincilik ödülü aldı. 48 bin metre kare olan bu proje 50 bin metrekareye çıkartılıp Avrupa'nın en büyük termal kür merkezi olacak. Yaklaşık günde 2 bin kişinin tedavi göreceği bir yer olacak, bunun yanında yaşlı konuk evi olarak da 50 oda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.İlaç endüstrisinden 3 kat büyükSlovenyalı mimarlık gurubu adına konuşan Mimar Dean Lan ise projenin sonunda çok güzel ve çekici bir otel olacağına belirterek, "Günümüzde insanlar daha çok sağlıklarına önem veriyor. Bahsettiğimiz şey sadece rahatlama değil aynı zamanda koruyucu bir tedavi alanı olacak. İlaç endüstrisinden 3 kat daha büyük. Yatırımcılarla beraber bu fikrin üzerinde çalıştık mümkün oldukça zengin yapmaya çalıştık" dedi. - İZMİR