Başkan Kocaoğlu, Eğridere'de yüreklere su serpti

Kaynak: İHA

Başkan Kocaoğlu, Eğridere 'de yüreklere su serptiİZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , heyelan yaşanan Eğridere'yi ziyaret ederek evleri boşaltılan vatandaşlarla görüştü. Belediye olarak gerekeni yapacaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl benzer bir afetin yaşandığı Menemen Çukurköy 'ü örnek göstererek, aynı projenin burada da uygulanacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine 2300 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yeni bir yol açtı. Mağdur olan vatandaşlar için ise Belediye Aşevi'nden her gün sıcak yemek gönderiliyor. Bornova 'ya bağlı Eğridere mahallesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve 27 evin can güvenliği nedeniyle boşaltılmasına yol açan toprak kaymasının ardından, vatandaşların mağduriyetini gidermeye ve olayın sebeplerini incelemeye yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif olarak 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yeni bir yol açarak irtibatı sağladı. Fen İşleri'nin yanı sıra İZSU ve AKS 110 ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Mağdur olan vatandaşlar için ise aşevinden her gün sıcak yemek gönderiliyor."Gereken yapılacak" Bölgeye giderek durumu inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, mağdur olan vatandaşlarla görüştü. Belediye ve tüm ilgili kurumların üzerlerine düşeni yapacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Devletin de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de tüm imkanları seferber edilecek. Ne yapılması gerekiyorsa el birliğiyle yapılacak. Menemen Çukurköy'deki sorunu nasıl çözdüysek, burada da gereğini yaparız" diye konuştu."Çukurköy'ü görünce ikna olacaksınız" İncelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Kocaoğlu, alanla ilgili bilimsel araştırmaların devam ettiğini belirterek şunları kaydetti: "Görünen köy kılavuz istemez. Burada bir heyelan ve mağdur olan vatandaşlar var. Heyelan olan yere yeniden ev yapılamayacağına göre, bu vatandaşları yine Eğridere köyünde, Hazine'ye ait sağlıklı bir yere taşıyıp, başlarını sokacak bir ev kurmak gerekiyor. Bize ve tüm devlet kurumlarına düşen görev budur. Hemşerilerimizin yanındayız. Benzer bir felaket geçen sene Menemen Çukurköy'de oldu. Sel nedeniyle pek çok ev kullanılamaz hale geldi. Orada yaptığımız çalışmaları, aynı projenin burada da yapılacağını göstermek için isteyen tüm vatandaşlarımızı buradan otobüsle Çukurköy'e götüreceğiz. Orada nereden nereye gelindiğini gördükten sonra ikna olacaklardır." Çukurköy'de ne yapıldı? Geçtiğimiz yılın Haziran ayında meydana gelen sel felaketinin büyük tahribata yol açtığı Menemen'e bağlı Çukurköy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla adeta yeni baştan inşa edildi. Taşkınlara neden olan dere kontrol altına alınırken, evleri kullanılamaz hale gelen afetzede aileler için yeni konutlar yapıldı. Köyde hasar gören çok sayıda ev ise onarıldı. Aşırı yağışların ardından Çukurköy'ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşması sonucu heyelan meydana gelmiş, çok sayıda ev ve araç hasar görmüştü. Dere yatağı üzerine kurulan köyün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması İZSU Genel Müdürlüğü, hızla dere ıslah projesi hazırlayarak ihaleye çıktı ve 2.1 kilometrelik derenin ıslah çalışmalarına başladı. Yağışla bir likte dağdan kaya, taş gibi malzemelerin sürüklenmesini önlemek amacıyla bentler ve çökeltim havuzları oluşturuldu. Derenin üstünün kapalı olduğu yaklaşık 550 metrelik bölüm ıslah edildi. Bu çalışmalarla birlikte evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için de harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, oturmaya devam edilebilecek durumdaki evlerin onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladı. Ağır hasarlı binaların yerine yeni konutlar yapıldı. Çelik prefabrik teknolojiyle dubleks olarak inşa edilen 8 konut sahiplerine teslim edildi.