Başkan Kocaoğlu: "Körfez'e Son Hediyemiz Olsun"

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna katmak üzere ihalesini gerçekleştirdiği iki yeni arabalı yolcu gemisinin alım sözleşmesi törenle imzalandı. Başkan Aziz Kocaoğlu, hizmete aldıkları 15 yolcu gemisi ve 3 arabalı gemi için yaptıkları 1 milyar liralık yatırımın ardından alacakları iki yeni gemi için "İzmir Körfezi'ne son hediyemiz olsun" dedi.Son teknoloji ürünü 15 yolcu gemisi ve 3 arabalı vapur alarak kent tarihinde deniz ulaşımı alanında yapılmış en büyük yatırıma imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosuna iki gemi daha katıyor. Hasan Tahsin, Ahmet Piriştina ve Kubilay arabalı vapurlarının ardından alınacak iki gemi için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Bostanlı İskelesi'ndeki imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hayatta herkesin kaderine bir iş düşer. 15 yıllık başkanlık sürecimde bana da her alanda kentin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını yapmak düştü. Bugün arıtmada birçok çalışmalar yaptık, lider olduk. Türkiye ortalamasının 5 katı fazla çevre yatırımı yaptık. Ulaşımda büyük yatırımlar yaptık, musluklardan 24 saat temiz su akıtıyoruz. Tarımın kalkınması için birçok projeyi hayata geçirdik. Bu iki gemimiz de Körfez'e son hediyemiz olsun" diye konuştu.Yolcu sayısı artacakİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, alınacak iki gemiyle seferlerin sıklaşacağını belirterek, "Yolcu gemileri ve arabalı yolcu gemilerinin tamamını değiştirdik. Aldığımız 3 arabalı yolcu gemisi yeterli gelmedi. Onların biraz daha küçüklerini alıyoruz, yoğunluğun daha düşük olduğu saatlerde çalıştıracağız. Mavi körfezimizde çalışacak gemilerimiz kentimize hizmet verecek" dedi.15 yeni yolcu gemisi ve 3 yeni arabalı geminin filoya katılmasıyla Körfez'de taşınan toplam yolcu sayısının yükseldiğini, yapılacak yeni iskelelerle birlikte deniz ulaşımının toplamdaki payını yüzde 5'e çıkarmak istediklerini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "İstanbul'a bakarak 'orada deniz yoluyla daha çok yolcu taşınıyor, İzmir'de niye o kadar taşınmıyor' diye eleştiride bulunanlar var. Körfezle boğazı, adayla yarımadayı kıyaslarsanız doğru bir sonuca ulaşamazsınız. Kara bağlantısı olmayan boğaz ve adada deniz yolu zorunlu olarak tercih edilir" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, günümüzün rakamlarıyla 700 milyon liraya 15 yolcu gemisi, 200 milyon liraya 3 arabalı yolcu gemisi aldıklarını belirterek şunları kaydetti:"İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizim dönemimizde sadece vapurlara 1 milyar lira civarında fiili yatırım yapmıştır. Büyükşehir, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile 15 senedir yatırımda yarışmış ve daha fazla yatırım gerçekleştirmiştir. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Meraklısı Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına bakabilir. 18 gemimiz var. Gece konaklaması için yer gerekiyor. Vapurların ihalesini yaptıktan sonra Bostanlı İskelesi'nin kuzeyinde bulunan balıkçı barınağının bize verilmesini talep ettik. 1 milyar liralık filonun orada konaklaması, fırtına çıktığı zaman kaptanları evinden toplayıp gemileri körfeze salmamak için 10 senedir Ankara kapılarında koşturuyoruz. Bu 1 milyar lirayı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin belediyesi değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin malı bu vatanın, bu milletin malı değil mi? Bu kadar acımasızlık, bu kadar insafsızlık olur mu? Bu ne biçim bakış, bu ne biçim siyaset, bu ne biçim ülke, millet sevgisi? Hiçbir şey anlamadım. Anlamadığım için de bırakıp gidiyorum."İmzalar atıldıKarşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı tramvay, opera binası, yeni gemiler ve çevre düzenlemeleriyle Karşıyaka'ya çok güzel bir dönem yaşattığı belirterek, "Başkan Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.Yeni gemilerin yapımını üstlenen Çeliktrans firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ötkür de, İzmirlilere hizmet verecek gemileri inşa edecek olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ile Çeliktrans arasındaki sözleşmenin imza töreni gerçekleştirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna katacağı iki yeni feribottan ilkinin 420 gün, ikincisinin ise 600 gün içinde teslim edileceği belirtildi. 2020 yılından itibaren İzmirlilerin hizmetine girecek yeni gemilerle birlikte sefer sıklıkları ve taşınan araç sayısınında daha da artırılacağı belirtildi.Son teknoloji ve yüksek güvenlikEn az 55 metre boyunda ve 15 metre eninde olarak tasarlanan yeni feribotların, minimum 51 araç, 10 bisiklet, 10 motosiklet ve kapalı alanında en az 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Yüksek manevra yeteneğine sahip pervane sistemleri ile donatılacak feribotların seyir hızının da saatte 12 knot olacağı öğrenildi.Öte yandan, kapalı yolcu salonundaki geniş camlar yolculara panoramik bir körfez manzarası sunacak. Gemilerde TV yayını, kablosuz internet, soğuk-sıcak içeceklerin ve hazır yiyeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri, birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri, bebek bakım masası, bay-bayan engelli tuvaletleri, görme engelliler için gerekli alanlarda Braille alfabesi ile yazılmış uyarı ve yönlendirme işaretleri, engelli araçları için özel park yerleri ve 2 adet engelli asansörü, kapalı yolcu salonunda iklimlendirme sistemi, çocuklar için oyun alanı gibi özellikler bulunacak. - İZMİR