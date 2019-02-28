Başkan Kocaoğlu: "Önce Kul Hakkını Gözetin"

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İzmir'in Urla ilçesini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye başkan adaylarına üç önemli nasihatte bulunarak, "Kul hakkını gözetin. Birilerini kayırarak kötü emsal oluşturmayın. Geçmişe eleştirmek için değil, ders almak için bakın" dedi.İzmir'deki ilçe ziyaretleri kapsamında Urla'ya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ilk durağı Zeytinler Mahallesi oldu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve Meclis üyelerinin eşlik ettiği ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu, belediye tarihinde en uzun dönem başkanlık yapmanın onurunu yaşadığını belirterek çalışma felsefesini anlattı. Belediye başkan adaylarına üç önemli nasihatte bulunan Başkan Kocaoğlu, bunlardan birincisinin "kul hakkı yememek", ikincisinin akrabayı, partiliyi kayırarak "kötü emsal oluşturmamak", üçüncüsünün ise "geçmişten ders çıkarmak" olduğunu söyledi."Çorap söküğü gibi gider"İzmir gibi kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen, devlete vergisini adaletli bir şekilde ödeyen bir kentte belediye başkanlığı yapmanın büyük onur olduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:"397 yılla yargılandığım müddet içinde hiçbir partiliden, başka bir gruptan veya inançtan bir kişi bile 'Aziz bu hatayı yapmıştır, yanlış yapmıştır' demedi. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizi tanıdılar, bize sahip çıktılar; biz de göğsümüzü gere gere, savunma yapa yapa beraat ettik. Aday arkadaşların dikkat etmesi gereken önemli kriterler var. Belediye başkanlığı mesuliyet isteyen bir iştir. Kötü emsal oluşturmayacaksınız. 'Bu benim arkadaşım, benim akrabam, partilim, şunun şurada arsası var, kırk yılda bir işi düştü, bunu yapayım' dediğiniz zaman çorap söküğü gibi gider, kötü emsal oluşturmuş olursunuz. Bizim dinimizde kul hakkı en önemli kriterdir. Önce buna dikkat edeceksiniz. Affedilmeyen, yapılmaması gereken dinen büyük hatadır. 15 yıl boyunca ben belediyenin bütün harcamalarında 4 milyon 350 bin İzmirlinin kul hakkını omuzlarımda hissederek görev yaptım. Ondan dolayı büyük hata yapmadım. Metroyu 11 kilometreden 179 kilometreye çıkaran, devam eden yatırımlarla 200 kilometreye çıkarmayı hedefleyen başkanın mutlaka hataları olacaktır. Ufak hata yapmak, iş yapmanın doğasında vardır. Önemli olan büyük hata yapmamaktır. Bir de geçmişe eleştirmek için değil, ders almak için bakmak gerekir."Başkan Kocaoğlu Urla programı çerçevesinde Uzunkuyu, Zeytineli, Nohutalan, Birgi, Barboros, Kadıovacık, Balıklıova, Gülbahçe ve Kuşçular mahallelerini de ziyaret etti. - İZMİR