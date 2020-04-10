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Başkan Koçer maske dağıttı ve dezenfekte çalışmalarına katıldı

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, KOMEK'te üretilen maskelerin 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlara dağıtım programına katıldı.

10.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:56
Başkan Koçer maske dağıttı ve dezenfekte çalışmalarına katıldı
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, KOMEK'te üretilen maskelerin 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlara dağıtım programına katıldı.
Koçer, vatandaşları ziyaretleri sırasında ihtiyaçlarının olup olmadığı konusunda da bilgi aldı.
Öte yandan hijyen çalışmalarını da denetleyen Koçer, Temizlik işçileri ile birlikte ilçenin sokaklarında dezenfekte çalışmalarına katıldı.
Hasan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerimizi üst seviyede sürdürüyoruz. İlçemiz KOMEK'te üretilen maskeleri vatandaşlarımıza dağıttık. Ayrıca şehir merkezi ve mahallelerimizde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile birlikte bu çalışmaya katıldık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel
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