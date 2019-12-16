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Başkan Köken'e Ordu valisi ve belediye başkanından ziyaret

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i makamında ziyaret etti.

16.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:20Başkan Köken'e Ordu valisi ve belediye başkanından ziyaret
Valisi Seddar Yavuz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i makamında ziyaret etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ziyareti sırasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ordulu STK temsilcileri de eşlik etti. Ziyarette Başkan Deniz Köken, Ordu Valisi ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda ise Başkan Deniz Köken, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, üzerinde Eyüpsultan'ın tasvir edildiği bir gravür tablo, Vali Yavuz da Başkan Deniz Köken'e özel yapım tabak hediye etti.

Başkan Deniz Köken ziyaretle ilgili olarak, "Güzel memleketim Ordu'nun kıymetli Valisi Sayın Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ordulu STK temsilcileri ziyaretleriyle bizi onurlandırdı. Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Mehmet Hilmi Güler, Deniz Köken, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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