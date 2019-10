Başkan Köken, minik öğrencilerle fidan dikti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bir Fidan Bin İstanbul " kampanyası kapsamında, Topçularİlkokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.Öğrenciler okul bahçesinde Başkan Deniz Köken'i, ellerinde taşıdıkları "Yeşili Sev-Doğa Varsa Hayat Var-Ağaç Hayattır" yazılı dövizlerle karşıladılar. Ayrıca Başkan Deniz Köken için hep birlikte "Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca" şarkısını söylediler. Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü'nün de katıldığı etkinlikte, Başkan Deniz Köken, minik öğrencilere bu sıcak karşılaması karşısında hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Deniz Köken, sonrasında fidan dikimine geçti. Başkan Deniz Köken ve öğrenciler okul bahçesine 18 adet mavi selvi ve dişbudak fidanı dikti. Fidanları diktikten sonra ise hep birlikte can suyu verdiler."Liseyi bitirmeden bir ağaç diksin istiyoruz"Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Başkan Deniz Köken şunları söyledi; "Bölge çok sıkışık, yeşil alan konusunda eksiğimiz çok fazla. Her çocuk liseyi bitirmeden bir ağaç diksin istiyoruz. Bu kampanyamız da bunun bir parçası. 11 yıllık eğitim hayatında her çocuğumuzun bir fidanı olacak İnşallah." İlçede şu ana kadar 10 park yaptıklarını belirten Başkan Deniz Köken, "5 tane parkımız da inşaat halinde. Aralık ayında bunların hepsinin açılışlarını yapacağız. Parklarımızın sayısını arttırıp çocuklarımızla buluşturacağız" dedi.Başkan Deniz Köken daha önce de miniklere, ağaç ve orman konusunda duyarlılığı arttırmak, çevreyi sevdirmek ve koruma bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Şair Nabi İlkokulu bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikmişti. - İSTANBUL