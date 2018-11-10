Başkan Köksoy'un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:42



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:42

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.Başkan Köksoy mesajında: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan bedenen ayrılışının 80. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve inancı kurtaracaktır" diyerek Kurtuluş Savaşını başlattığı mücadele ile kazandığı zaferler ve sağladığı başarılarla bağımsızlık mücadelesi vermiştir.Büyük komutan ve devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - ARDAHAN