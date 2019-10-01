Haberler » Yerel » Haber

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandıKONYA - 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

01.10.2019 20:55
Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
KONYA - 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bu sabah hayatını kaybeden 86 yaşındaki Hacı Zeliha Konuk için Türkmencamili Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Zeliha Konuk'un cenazesi Türkmencamili Mezarlığında aile kabristanlığına dualarla defnedildi.
Cenaze namazına, ailesi, yakınları, Konya ve Karaman'dan protokol mensupları, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkmencamili, Recep Konuk, AK Parti, Konya, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
20:55 Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
18:33 Tekerlekli sandalye tenis Türkiye şampiyonası Bodrum'da başladı
18:14 Şahinbey'de çiftçilere gübre müjdesi
16:22 Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdü
15:09 Ameliyathanede başlayan aşk, nikah masasında taçlandı
14:03 Varto için endişelendiren deprem açıklaması
12:33 Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel görevine başladı