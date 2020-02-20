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Başkan Köse, Başkan Posbıyık ile fikir alışverişinde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse beraberindeki heyet ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek yapılabilecek işbirlikleri için fikir alışverişinde bulundu.

20.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:13Başkan Köse, Başkan Posbıyık ile fikir alışverişinde bulundu
Belediye Başkanı Elif Köse beraberindeki heyet ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek yapılabilecek işbirlikleri için fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Köse, "Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın tecrübelerinden faydalanmak ve belediye çalışmaları konusunda istişarelerde bulunmak için kendisini makamında ziyaret ettik. Ereğli de Safranbolu gibi özel bir kent. Kendisine ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık nazik ziyaretleri için Başkan Köse ve beraberindeki ekibe teşekkür ederek, işbirliği konusunda elinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. İstişareler sonrasında karşılıklı hediyeler verilirken, ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

Halil Posbıyık, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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