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Başkan Köse'den Bakan Ersoy'a ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

29.08.2019 13:13 Başkan Köse'den Bakan Ersoy'a ziyaret
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Ersoy ile bir süre istişarede bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ziyaret sonunda Bakanı, eylül ayında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivaline de davet etti." denildi.
Köse'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret ettiği ve festivale davet ettiği kaydedildi.

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: AA

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