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Başkan Köse'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek amaçlı videolu mesaj yayımladı.

15.10.2019 16:08Başkan Köse'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek amaçlı videolu mesaj yayımladı.
Başkan Köse, mesajında, harekatın Türkiye'nin meşru müdafa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, sivil halk konusunda her türlü dikkat ve hassasiyet göstermesinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Köse, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Safranbolu Belediyesi çalışanları, belediye meclis üyeleri ve tüm Safranbolu halkı olarak kalbimiz kahraman ordumuzla birlikte atmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman askerlerimizin en ufak hasar dahi almadan vatanlarına dönmelerini temenni ediyorum. Yaşasın Türk milleti. "

Barış Pınarı Harekatı, Safranbolu, Elif Köse, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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