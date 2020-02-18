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Başkan Köse'den kurs ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti.

18.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:23Başkan Köse'den kurs ziyareti
Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Köse, kadınların bu tür etkinliklere katılarak, sosyalleşmelerinin ve meslek edinmelerinin sevindirici olduğunu ifade ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kursa ilginin büyük olduğunu belirten eğitmenler, kursta sürdürülebilir ürünleri tercih ederek nişan bohçaları süslemeleri, 3D çiçek, pano, tesbih, salon takımları ve daha bir çok aksesuarın yapıldığını, kursiyerlerin kendi ürettikleri aksesuarlar ile aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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