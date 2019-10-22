Haberler » Güncel » Başkan Köse, dernekleri ağırladı

Başkan Köse, dernekleri ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.

22.10.2019 09:35Başkan Köse, dernekleri ağırladı
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, derneklerin birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını belirterek, "Belediye olarak değerlerimize sahip çıkan, geliştiren dernek faaliyetlerini her zaman destekliyor ve bizlerde kültürel bilincin gelişimine katkı sunmak için imkanlar çerçevesinde her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Uyumlu bir çalışma içindeyiz

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen dernek temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Köse, "STK'lar ve derneklerle uyumlu bir çalışma içindeyiz. Yapılan tüm faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın olumlu çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneklerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 Yol inşaatından sökülen 6 asırlık zeytin ağacı meyve verdi
12:38 Mobilya atıklarından üretilen oyuncaklar çocuklara hediye edildi
12:38 EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARI ARASINDAKİ REKABET KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ
12:37 Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
12:36 Malezya ile Hindistan arasında Cammu Keşmir gerilimi
12:36 Aksaray'da imara aykırı olan 20 yapı yıkıldı
12:36 TRT World Forum 2019
22.10.2019 12:41:06