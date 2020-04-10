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Başkan Köse esnafa maske ve eldiven dağıttı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Birimizin Sağlığı Hepimizin Sağlığı" teması ile pazar yerinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Başkan Köse esnafa maske ve eldiven dağıttı
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Birimizin Sağlığı Hepimizin Sağlığı" teması ile pazar yerinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Mutlu Pazarına giden Köse, alışveriş yapan vatandaşları selamladı ve her birine maske verdi. Köse, herkesin kendi tedbirini almasının önemine dikkat çekti. Tezgahlar arası mesafe, ürünlerin seçilerek alınmaması gibi tedbirlere pazar yerinde mutlaka uyulması gerektiğine işaret eden Köse, denetim yaptı. Murat Köse, özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Köse, esnaf ve vatandaşların hijyen kurallarına özen göstermesinin virüsün yayılmasına engel olacağını vurguladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Virüsle mücadelede zabıtamız ilk günden beri önemli rol üstlendi. Pazar yerlerinin girişlerine dezenfekte noktaları kurduk, vatandaşların ateş ölçümünü yaptık, vatandaşlarımızı anonslarla sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaya davet ettik, maske dağıttık. Pazar yeri ve marketlerde denetimleri her gün devam ettiriyoruz. Bunları esnetemeyiz, gevşetemeyiz. Kendimiz de bizzat denetimlere katılıp maske dağıtımı yapıyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte üzerimize düşeni yaparak, en az hasarla atlatacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Köse, Mamak, Güncel
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