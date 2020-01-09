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Başkan Köse Gazeteciler Günü'nü kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:36Başkan Köse Gazeteciler Günü'nü kutladı
Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarının fedakarca görev yaptığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin temel yapı taşlarından olan gazetecilerimiz, fedakarca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz aynı zamanda, toplumdan gelen istekleri de yansıtarak, kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar.

Bir dünya kenti olan Safranbolu'muzun ve bölgemizin tanıtımına da büyük katkı sağlayan, bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlak kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - KARABÜK

Gazeteciler Günü, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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