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Başkan Köse gençlerle bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Asil Genç Derneğinde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

21.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:04Başkan Köse gençlerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Murat Köse, Asil Genç Derneğinde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Karşılıklı söyleşi içinde geçen programda gençlerin hedefleri ve hayalleriyle ilgili konuşarak, onlara tavsiyelerde bulunan Başkan Köse, "Sizler yarın büyük işler başaran, büyük düşünen bireyler olacaksınız" dedi.

Mamaklı gençlerin hedeflerine giden yolda her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Köse, "Yaptığımız çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel Mamakımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz, size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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