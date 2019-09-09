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Başkan Köse, kent meydanında temizlik yaptı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse partisinin kuruluşunun 96. yıl dönümü töreninin ardından Karabük'te beraberindekilerle birlikte çevreyi temizledi.

09.09.2019 16:58 Başkan Köse, kent meydanında temizlik yaptı
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse partisinin kuruluşunun 96. yıl dönümü töreninin ardından Karabük'te beraberindekilerle birlikte çevreyi temizledi.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda CHP Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 96. Yıl töreninim bitimiyle Atatürk Anıtı'nın etrafında partililerle çevre temizliği yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Köse, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Görüntüler çok üzücü, hepimizin duyarlı olması gerekir. Sık sık bu konuda çağrılar yapıyoruz. Çevremizi temiz tutalım diye. Anca bugün tören için geldiğimiz Karabük'te Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın çevresini görünce üzüldük. Partili arkadaşlarımızla birlikte el birliği ile temizlik yaptık" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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