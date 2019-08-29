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Başkan Köse, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile görüştü

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

29.08.2019 20:14 Başkan Köse, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile görüştü
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Safranbolu Belediyesinin çalışmaları ve Safranbolu ile ilgili bilgiler veren Köse, "İlçemizin turizm potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle geçmişten aldığımız bu önemli emaneti geleceğe taşımanın yanında olduğu gibi korumanın da çabası içerisindeyiz. Sizlerin de destekleri ile çok daha başarılı bir yönetim sergileyeceğimizden hiç şüphem yok. Ayrıca yakın ilgi ve alakalarından dolayı Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Safranbolu hem ülkemizin nadide kentlerinden birisi. Yine Safranbolu son yıllarda turizm alanında dünyada en çok merak edilen şehirleri arasında. Başkanımızın gerçekleştireceği çalışmalarda başarılı olacağını biliyoruz ve mutlaka yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ziyareti ve daveti için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile uzun süre karşılıklı istişarelerde bulunan Başkan Köse, 25-28 Eylül Tarihleri arasında 20'ncisi düzenleyecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivaline davet etti. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye ziyaretleri esnasında CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal eşlik etti. - KARABÜK

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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