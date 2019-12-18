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Başkan Köse, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Gönül Buluşmaları" mahalle toplantılarında Bahçeşehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

18.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:06Başkan Köse, mahalle sakinleri ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Celal Köse, "Gönül Buluşmaları" mahalle toplantılarında Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallede bulunan Emek Apartmanı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sohbet havasındaki toplantıya katılan mahalle muhtarı Hasan Çaylak ve mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Celal Köse ve beraberindeki ekibiyle sohbet edip, mahallelerindeki sorunları sıraladı. Mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Köse, sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtirken Başkan yardımcıları ve birim müdürleri de gerekli notları alarak vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Köse, "Geleneksel hale getireceğimiz mahalle buluşması kapsamında bu hafta Bahçeşehir Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle muhtarımızla ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşerilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Bahçeşehir Mahallesi'nde de hemşerilerimizden sorun ve talepleri dinledik. İnşallah en kısa sürede bu sorunların çözümü için ilgili müdürlüklerimiz çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Hasan Çaylak ise mahalle olarak yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - YOZGAT

Bahçeşehir, Celal Köse, Nuri Köse, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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