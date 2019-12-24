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Başkan Köse: "Mamak'ı Mamaklılarla birlikte yönetiyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şafaktepe Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

24.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11 Başkan Köse:
Belediye Başkanı Murat Köse, Şafaktepe Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Her pazar günü farklı bir mahalle ile kahvaltıda bir araya gelen Köse, belediye çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi vererek, programa katılanların talep ve önerilerini dinledi. Kahvaltı programları ile hem birlik beraberlik ve paylaşım duygularını pekiştirdiklerini hem de mahalle özelindeki yapılması istenen çalışmaları vatandaşlarla hasbihal ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Köse, "Vatandaşımızın onayı olmayan hiçbir işe imza atmıyoruz. İlçemizi sizlerle birlikte yönetiyoruz" dedi.

Mamak'ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz

Planlı, programlı ve sistemli bir çalışma ile Mamak'ı ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Köse, "Göreve geldiğimiz günden bugüne güzel Mamak'ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha çok kat edeceğimiz yol olduğunu biliyor ve bu anlayış ile hizmet yolculuğuna devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız güç ile omuz omuza ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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