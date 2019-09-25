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Başkan Köse, Mamaklı esnafı da yalnız bırakmıyor

Vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı esnafı da yalnız bırakmıyor.

25.09.2019 11:27Başkan Köse, Mamaklı esnafı da yalnız bırakmıyor
Vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı esnafı da yalnız bırakmıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin bu seferki esnaf ziyareti Şahintepe Mahalle esnafı oldu. Esnafın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşların belediyeden beklentilerini öğrenebilmek için her zaman vatandaşın yanında, sokakta olduğunu ifade eden Köse, "Mamak için emek vermeye, Mamaklıların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İş kalitesi artıyor

İlçe esnafının bölgesel kalkınmayı hızlandırmadaki rolünün büyük olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gün geçtikçe insani ihtiyaçlarda çeşitleniyor. Esnafımızda bu talepler karşısında artık çok daha bilinçli bir şekilde hizmet veriyor. Bu da iş kalitesini artırıyor. Esnafımız iş kalitesini artırmasının yanı sıra ilçe istihdamına da büyük katkı sunuyor. Bizlerde esnafımızın her zaman yanında oluyor, onların istek ve taleplerine kulak veriyoruz" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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