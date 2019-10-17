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Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi

Gerek mahalle ziyaretleri gerekse toplantılarla vatandaşlarla sürekli iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisiyle görüşmek, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

17.10.2019 09:53Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi
Gerek mahalle ziyaretleri gerekse toplantılarla vatandaşlarla sürekli iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisiyle görüşmek, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve toplumun tüm kesiminden vatandaşların büyük ilgi gösterdiği halk buluşmasında Belediye Başkanı Murat Köse, misafirleri ile yakından ilgilenerek, vatandaşların çeşitli konulardaki talep, istek ve önerilerini dinledi. Buluşmada başkan yardımcıları ve birim müdürleri de Köse'ye eşlik ederek, vatandaşların acilen çözülmesi gereken sorunlarına çözüm üretti.

"Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır"

Mamaklılarla zaman, mekan ve mesai saati gözetmeksizin sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Köse, "Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bize doğrudan aktardığı önerileri, sıkıntıları ve talepleri dinleyerek bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mamakımızı ilçemizde yaşayanlarla beraber yönetiyoruz. Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır. Şehri imar ederken, gönülleri abad edeceğiz" dedi. - ANKARA

Necmettin Erbakan, Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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