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Başkan Köse muhtarlarla sorunları konuştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, muhtarlarla yaptığı toplantıda Safranbolu'nun sorunları, gerçekleştirilen hizmetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

28.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:54Başkan Köse muhtarlarla sorunları konuştu
Belediye Başkanı Elif Köse, muhtarlarla yaptığı toplantıda Safranbolu'nun sorunları, gerçekleştirilen hizmetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Köse'nin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kırımlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, KARGAZ ve ENERJİSA temsilcileri, belediye birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda her muhtar kendi mahallesindeki sorunları, yapılmasını istedikleri hizmetleri Başkan Köse'ye iletilirken tüm talepler tek tek ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı. Muhtarlar, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Başkan Köse ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Köse, muhtarların çok önemli bir görevi ifa ettiklerini belirterek, "Belirli aralıklarla toplantılarımıza devam ediyoruz. Amacımız ortak, Safranbolu'ya ve Safranbolu halkına hizmet. Bu nedenle muhtarlarımızın talepleri bizim için önemli. Burada talepleri konuşuyor birlikte çözüm arıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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