Haberler » Güncel » Başkan Köse öğretmenleri unutmadı - Haber

Başkan Köse öğretmenleri unutmadı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Safranbolu'da görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

25.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:27Başkan Köse öğretmenleri unutmadı
Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Safranbolu'da görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

İlk olarak Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret eden Köse, burada öğretmenlerle birlikte pasta kesti, daha sonra Anaokuluna geçti.

Burada da pasta kesen ve öğretmenlere çiçek veren Başkan Köse, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Malumunuz iş tempomuz yoğun. Gönül isterdi ki tüm okullarımızı ziyaret edelim. Bir kaç okulumuzu ziyaret ederek öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkanımız oldu" dedi.

Öğretmenler Günü dolayısı ile böyle bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, "Hayatları boyunca nice çocuğumuzun karakterinin oluşumuna destek veren, kişiliğini inşa eden, hayatını olumlu anlamda etkileyen öğretmenlerimiz tabii ki bizim için çok değerli ve önemli. Bu bağlamda Belediye olarak ta hem eğitim camiamızın hem de çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm Öğretmenlerimizin gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Alibaba, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57 Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir
17:57 Aydın-sokakta sahnelenen oyunda cinayete kurban giden kadınlar anlatıldı
17:57 Edirne'de 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü
17:56 Edirne'de 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü
17:52 Başkan Kılınç, İTO Başkanı Avdagiç ile bir araya geldi
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:44 Güleda cinayetine bir tepki de AK Partili kadınlardan: Sesimizi sen de duy
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:58:21