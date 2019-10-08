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Başkan Köse, pazaryerinde incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu.

08.10.2019 15:51Başkan Köse, pazaryerinde incelemelerde bulundu
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Hilil Bakkal, Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin, İmar Müdürü Başak Dökmeci ile Zabıta Müdür Mustafa Yılmaz'ın eşlik ettiği Köse, "Burada amacımız pazar alanının çok daha verimli kullanılmasını sağlamak. Pazar alanında özellikle köy pazarının bulunduğu bölgede esnafların talepleri var. Pazar alanını çok daha verimli kullanmak amacı ile müdürlerimizle birlikte istişarede bulunduk" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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