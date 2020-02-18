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Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

18.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:23Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi
Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" Projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları devam ederken Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tüm çalışmaların standarda uygun şekilde devam ettiğini ve sona yaklaştığını ifade eden Başkan Köse, "Tüm çabamız Safranbolu'muza daha güzel bir çehre kazandırmak ve bunu yaparken de kentimizin tarihi dokusunu korumak. Bu bağlamda çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Batı Karadeniz, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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