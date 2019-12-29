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Başkan Köse şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gaziler ve şehit aileleri ile kahvaltıda buluştu.

29.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:55 Başkan Köse şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştu
Belediye Başkanı Murat Köse, gaziler ve şehit aileleri ile kahvaltıda buluştu.

Kahvaltı programına Köse'nin yanısıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Mamak'ta yaşayan şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunan Köse, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi.

Her şehidin, her gazinin Türkiye'nin ortak değeri olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. İşte bugün burada bu topraklar için gözünü hiç kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin baş tacı aileleri ve kahraman gazilerimiz ve onların kıymetli aileleri ile birlikteyiz. Her bir şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her bir kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta mührü ve birer kilidi gibidir. Bizler şehitlerimizin hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, vatanı uğruna girdiği mücadelelerde yaralanan, sakatlanan tüm gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Murat Köse, AK Parti, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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