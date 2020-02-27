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Başkan Köse, vatandaşlara kandil simidi ikram etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

27.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:40Başkan Köse, vatandaşlara kandil simidi ikram etti
Belediye Başkanı Elif Köse, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her kandil olduğu gibi Regaip Kandilinde de kandil simidi ikramında bulunmaya devam etti. Gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar Başkan Köse'ye ve personeline teşekkür etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse "Bizler gelenek ve göreneklerimize sahip çıkan bir milletiz ve bunları devam ettiriyoruz. Her kandilde olduğu gibi bu gün de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında vatandaşlarımızla kandilleşerek kandil simidi ikramında bulunduk. Ben bu vesile ile bir kez daha Regaip Kandilinin Vatanımıza, Milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyor, Safranbolulu hemşehrilerimin Kandillerini tebrik ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kandil Dağı, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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