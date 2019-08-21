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Başkan Köse yaz spor okullarındaki öğrencilerle bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

21.08.2019 11:00 Başkan Köse yaz spor okullarındaki öğrencilerle bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.


Safranbolu Şehir Stadında devam eden kurslarda eğitim gören 08 - 14 yaş arası çocuklarla uzun süre sohbet eden ve sporun faydalarından söz eden Başkan Köse, kurslara ilginin yoğun olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Yaz Spor Okullarının çocukların yaz tatillerini daha verimli ve zamanlarını dolu dolu geçirebilmesi amacıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Köse, "Bununla birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımızı spora da teşvik etmeyi hedefliyoruz. Belediye olarak sportif faaliyetlere devam edeceğiz. Yine burada çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek ise bizleri de ziyadesi ile mutlu ediyor. Bizlere inanıp çocuklarını gönderen ailelere teşekkür ediyor, evlatlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, Safranbolu'muzdan bu kurslar sayesinde ülkemizi başarı ile temsil edecek pek çok sporcu yetişecektir" dedi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ziyaretin sonunda kursiyer çocuklara Atatürk resmi baskılı t-shirtlerden hediye etti. - KARABÜK


Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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