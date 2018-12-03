Başkan Köşker Özel Çocukları Yalnız Bırakmadı

Gebze
Kaymakamı Mustafa Güler
ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel çocuklara konuk oldu.
Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran
ve okul müdürleri 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun düzenlediği programa katıldı. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker ilk olarak özel çocukların resim ve el işi sergilerini gezdi. Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün önemine değindi.
Başkan Köşker, "Burada eğitim gören çocuklarımız çok özel çocuklar. Çocuklarımızın aileleri de çok değerlisiniz. Sizler Allah'ın sevdiği kullardansınız. Sizlerin imtihanı zor kabul ediyorum. Fakat Allah sizlere öyle bir güç kuvvet veriyor ki, öyle bir sabır veriyor ki her zorluğu bu sayede aşıyorsunuz. Ben bütün engelli çocuklarımızın annelerinin ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum onların işlerinin de ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu iş gönül işi ve gönlü güzel insanlar tarafından yapılabilir. Bütün öğretmenlerimizi emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Bizlerde Gebze Belediyesi olarak engelli çocuklarımızı sosyal hayata kazandırmak engellerini ortadan kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da hazırız. Yazın gerçekleştirdiğimiz Yaz Spor Okullarımızda engelli çocuklarımız da faydalana bilmeleri için onlar için özel kurslar açıyor onlarında bu kurslardan faydalanmalarını sağlıyoruz" dedi.
3 Aralık Dünya Engeliler Günü için düzenledikleri gösterilerini sergiledi. Özel çocukların dans ve koro gösterileri izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Özel çocukların özel gösterilerini büyük bir ilgi ile izleyen Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra okul müdürüne tekerlekli sandalye hediye ettiler. - KOCAELİ
Dünya Engelliler Günü,Adnan Köşker,3 Aralık,Gebze
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:58