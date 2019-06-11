Başkan Koştu'dan çiftçiye büyük destek

Seçimlerden önce Bakırçay'ın temizliği, ıslahı ve çiftçinin su sorununu çözüme kavuşturacakları konusunda gerekli çalışmaları yürüteceklerinin sözünü veren Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun girişimleri sonucunda, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bakırçay, Yenikent, Aşağıkırıklar bölgelerinde çalışmalara başlandı. DSİ ve Kestel Sulama Birliği'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Bakırçay'ın temizlik ve ıslahı gerçekleştirilerek, Aşağıkırıklar'da sulama pompaları iptal edildi ve çiftçilerin daha az elektrik ücreti ödeyecekleri cazibe hatları ile sulama sistemi gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda Çandarlı ve Zeytindağı da kapsayan Bayat Ovası kanal temizliği tamamlanarak çiftçimizin kullanımına açıldı.

"ÇALIŞMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakırçay'ın ıslah ve sulama sorunun yıllardır süre geldiğini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, " Tarım sezonunun başlaması ile birlikte çiftçimizin ve üreticimizin en önemli ihtiyacı olan sulama konusunda çalışmalar başlattık. Dünyanın en verimli topraklarının yer aldığı Bakırçay Ovası'nda devam eden sulama sıkıntısı ve Bakırçay'ın temizlenmesi konusunda DSİ ve Kestel Sulama Birliği hızlı bir çalışma başlattı ve sorunların büyük kısmı giderilmiş oldu. Yapılan bazı uygulamalarla elektrik maliyetleri de azaltıldı. İlerleyen süreçte de çiftçimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek ve yapılan çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler