Başkan Kul'dan Mahalle Ziyareti

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Uzungazi Mahallesi'ni ziyaret etti.Kul, ziyaretinde mahallelilerle sohbet edip taleplerini dinledi.Terme'deki 75 bin insanın emanetini omuzlarında hissettiklerini ifade eden Kul, "Terme'de değişime inandık ve başardık. İnanmazsak asla başaramayız. Yaptığımız ve ilçemize çektiğimiz yatırımlarla halkımızın ufkunu Terme'de büyüttük. Belediyecilik anlayışını ilçemizde yeni bir boyuta taşıdık. Terme'deki değişimi ve gelişimi halkımızla birlikte başardık. Bizden önceki sorunları torunlarımıza bırakmamak için çalışıyoruz." dedi.Terme Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Uzungazi Mahallesi sakinleri, Kul'a teşekkür etti.