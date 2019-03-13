Başkan Kul'dan Muhtarlara Veda

Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul, "Kentimizde insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek, birlikte olmak, doğruyu ve güzele hayata geçirmek adına hep birlikte olduk." dedi.
Görev süresi 31 Mart'ta dolacak olan Kul, mahalle muhtarlarıyla ilçedeki bir tesiste bir araya geldi.
Kul, muhtarların her anlamda toplumun konuşan dili olduğunu, onların bu hizmetini çok anlamlı ve önemli bulduğunu söyledi.
Görev süresince kendisine verilen destekten olayı muhtarlara teşekkür eden Kul, "Kentimizde insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek, birlikte olmak, doğruyu ve güzele hayata geçirmek adına hep birlikte olduk. İnşallah seçimden sonra da bu birlikteliğimiz sürer diye umut ediyorum." diye konuştu.
Görev süresinin dolmak üzere olduğunu, başkanlık koltuğunu alnı ak başı dik şekilde teslim edeceğini anlatan Kul, "Gösterdikleri başarılardan ve azimli çalışmalarından ötürü hepsine teşekkür ediyorum. İstemeden de olsa kimseyi kırdıysam kendisinden özür ve helallik diliyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal edin." ifadesini kullandı.
Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç
de ilçeye kazandırdığı eserlerden dolayı Kul'a teşekkür etti.
Halil İbrahim Şenol, Terme, Güncel
Kaynak: AA