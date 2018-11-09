Başkan Kul, Esnafları Ziyaret Etti

Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul, esnafları ziyaret ederek sohbet etti.
Kul, kent merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek, talep ve şikayetlerini dinledi.
Vatandaşlarla sohbet eden Kul, hizmetin arz talep anlayışı içinde yapıldığını söyledi.
Hemen hemen her gün vatandaşlarla, muhtarlarla yoğun şekilde görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Kul, "Hem vatandaşlarımızı hem muhtarlarımızı dinleyerek görmediğimiz, duymadığımız bir problemi varsa çözme gayreti içerisindeyiz. Terme'mizin her noktasında nefes alan vatandaşımıza en iyi hizmeti götürmeye gayret ediyoruz." dedi.
Başkan Kul, sık sık esnafı ziyaret edip çayını içerek dertlerini, sıkıntılarını dinlediklerini dile getirerek, "Belediye çalışmalarımız hakkında bilgi veriyor, sohbet etmek için esnaflarımıza, vatandaşlarımıza misafir oluyoruz. Termeli hemşehrilerimize verdiğimiz güven ile kendileri için yaptığımız hizmetin adresine ulaştığını görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
Halil İbrahim Şenol,Terme