Başkan Kurt 440 Öğrenci Velisi ile Bir Araya Geldi

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:00



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:00

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Gençlik Merkezi'nde 16 ayrı branşta açılan atölyeye katılan 440 öğrencinin velisi ile bir araya geldi.Emek Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kurt, velilerin istek ve beklentilerini dinledi. Türkiye'deki eğitim sistemine değinen Başkan Kurt, okullardaki eğitimin yetersiz olduğunu belirtti. Bu nedenle de çocukların takviye dersler almak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Başkan Kazım Kurt, "Çocuklar ve gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Bu nedenle iyi bir eğitim almaları gerekiyor. Sanatla, bilimle uğraşmaları gerekiyor. Bilime ulaşan yol, en kutsal yol. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklar ve gençler için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca toplantıya katılan bir veli ise Kazım Kurt'a teşekkür ederek, "Bu merkezin çocuklarımıza çok faydası oldu. Çok teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR