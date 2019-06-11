Başkan Kurt belediye işçileriyle bayramlaştı

Belediye binasında çalışan personel ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ile bayramlaşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine giderek işçilerin Ramazan Bayramını kutladı.

İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Kurt, iyi dileklerini iletti. Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek ve çok sayıda işçinin katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Kurt, bundan sonraki günlerin bayram tadında geçmesini diledi. Türkiye'de bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Kurt, "Bu sıkıntıları aşmanın yolu da hep birlikte daha çok çalışmak; birbirimizi sevmek, saymak ve kardeşliğimizi daha da ileri götürmek. Başka türlü Türkiye'nin kurtuluş şansı kalmadı. İyi yönetilemiyoruz bu nedenle de duvara tosluyoruz. Hayatın nasıl kazanıldığını görüyorsunuz. Emeğinizle, alın terinizle çalışıyorsunuz ama devletin size verdiği imkânlar maalesef sınırlı. Devlet, bize de imkân tanımıyor" dedi.

"ENFLASYON YÜZDE 25 OLMUŞ AMA İŞÇİ HALA AYNI MAAŞI ALACAK"

Türkiye'de çalışma sisteminin karmaşasına değinen Başkan Kazım Kurt, kaç çeşit çalışma türü olduğunu kimsenin bilmediğini kaydetti. "Kadrolu işçi, memur, sözleşmeli personel, taşeron işçi, geçici işçi, iş kur işçisi var. Şimdi de eğitim adı altında yeni bir iş kur işçisi çıktı, bunların tamamı kaçak çalışma. Dolayısı ile iş barışını, huzurunu ortadan kaldıran şeyler. Taşeron işçiliği çözeceğiz diye çıkardıkları Kanun Hükminde Kararname (KHK) ile de bizim taşeron işçiye vereceğimiz ücrete de müdahale etti. 4+4'den daha fazla bir şey veremezsin. Enflasyon yüzde 25 olmuş ama işçi hala aynı maaşı alacak ve 2020'den önce de toplu iş sözleşmesi yapamayacağız. Böyle karışık bir düzen içerisinde sizlere Allah kolaylık versin" diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarından çok memnun olduğunu belirtti. Tüm işçilere ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kurt,

"Başarılısınız, bundan sonra da böyle devam edin. Ben elimden gelen bütün gayreti sizler için gösteririm, sizleri desteklerim. En iyi imkanları hazırlamaya çalışırız. Hep birlikte severek ve isteyerek çalışırsak da beceremeyeceğimiz bir iş yok. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hepinize kolay gelsin" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler