Başkan Kurt Çalışan Kadınlarla Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hava İkmal Bakım Merkezinde çalışan ve emekli kadınlarla bir araya geldi.Batıkent'te bir kahvaltı salonunda düzenlenen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe gelen kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Kurt, Eskişehir'in Türkiye'deki yaşam standardı en yüksek illerden bir tanesi olduğunu söyledi. Böyle olmasının en büyük nedeninin ise Eskişehir'de aydın ve kültürlü insanların olması olduğunu belirten Başkan Kurt, "Eskişehir bir göçmen kenti ve dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar burada bir Eskişehir kültürü oluşturdular" diye söyledi.Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarına da değinen Başkan Kurt, "5 yıldır belediye başkanı olarak çalışıyorum. Bu 5 yıl içerisinde temel amacımız, şeffaf, hesap verebilir bir belediye olmaktı. Biz bunu yaşadık, lafını değil icraatını yaptık. Her yıl Nisan ayında kamuoyuna hesap verdik. Kent konseyleriyle, demokratik kitle örgütleriyle birlikte kararlar aldık ve o aldığımız kararları tavizsiz bir şekilde uygulamaya soktuk. Geriye doğru baktığımız zaman bizim bile bazen unuttuğumuz birçok iş yapmışız. Bizden önceki belediyenin 10 yılda yaptığı işten daha fazla iş yaptık. Hem rutin belediye işleri hem de çok ciddi bir şekilde kültür ve sanat hizmeti gerçekleştirdik" diye konuştu.Odunpazarı Belediyesi kadınların daha özgür olmaları ve toplumsal yaşamda yer almaları için çalıştıklarını anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı'na 5 adet kreş yaptıklarını belirterek, "Çalışan ve çalışmayan tüm kadınların çocuklarını gözleri arkada kalmadan bırakabilmesi ve ayrımsız tüm çocukların okul öncesi eğitim alabilmesi için gelecek dönemde Odunpazarı'na 100 yeni kreş yapacağız. Her mahallede mutlaka kreş olacak. Çocuklar kreşlere, servisle değil yürüyerek gidecek" dedi. - ESKİŞEHİR